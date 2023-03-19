В США сравнили Зеленского с Гитлером из-за последнего приказа

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Американских пользователей Сети ужаснуло решение киевских властей во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским сжигать русскую литературу.

Ранее канал ABC News опубликовал сюжет, где показали украинскую фабрику, на которой уничтожают всё "русское".

"Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство", — возмутились комментаторы. "Гитлер делал также", — заявил ещё один зритель.

Ещё один пользователь заявил, что в его городе немало украинских беженцев и между собой они разговаривают на русском. Другой, сравнил действия киевского режима с действиями фашисткой Германии.

"Это то, что делают нацисты", — написал один из комментаторов.