Американских пользователей Сети ужаснуло решение киевских властей во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским сжигать русскую литературу.
Ранее канал ABC News опубликовал сюжет, где показали украинскую фабрику, на которой уничтожают всё "русское".
"Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство", — возмутились комментаторы.
"Гитлер делал также", — заявил ещё один зритель.
Ещё один пользователь заявил, что в его городе немало украинских беженцев и между собой они разговаривают на русском. Другой, сравнил действия киевского режима с действиями фашисткой Германии.
"Это то, что делают нацисты", — написал один из комментаторов.
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