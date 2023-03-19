Guardian: США прекратят поддержку Киева ради новых политических интересов

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон прекратит поддерживать официальный Киев, как только появятся новые политические интересы, заявили британские аналитики.

По их мнению, Украину ждёт судьба Ирака и других стран, в которых Вашингтон когда-то финансировал конфликты.

"Вашингтон порвал со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в Ираке. Его поддержка Киева столь же условна", — заявили аналитики Guardian.

Как подчеркнули авторы, американская власть очень просто "рассталась с союзниками, чтобы спокойно бомбить" страны Ближнего востока.