Вашингтон прекратит поддерживать официальный Киев, как только появятся новые политические интересы, заявили британские аналитики.
По их мнению, Украину ждёт судьба Ирака и других стран, в которых Вашингтон когда-то финансировал конфликты.
"Вашингтон порвал со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в Ираке. Его поддержка Киева столь же условна", — заявили аналитики Guardian.
Как подчеркнули авторы, американская власть очень просто "рассталась с союзниками, чтобы спокойно бомбить" страны Ближнего востока.
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