Шольц оценил решении МУС об "ордере на арест" Путина: никто не может быть выше закона

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Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест Владимира Путина.

Политик назвал суд в Гааге "правильным учреждением" для расследования военных преступлений.

"Никто не может быть выше закона, и это то, что становится ясно сейчас", — заявил Шольц.

Также он сказал, отвечая на вопрос журналистов, что не знает, примет ли Путин участие в саммите G20 в Индии, который должен пройти в этом году.

Ранее президент США Джо Байден назвал "оправданной" выдачу "ордера на арест" Путина от МУС, добавив, что США тоже не признают решения этого суда.