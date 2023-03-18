Байден назвал оправданным выдачу "ордера на арест" президента России Путина от МУС

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Выдача Международным уголовным судом в Гааге "ордера на арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой является "оправданной". Так оценил вчерашнее решение МУС президент США Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

При этом американский лидер заявил, что Вашингтон и сам не признаёт Международный уголовный суд. Однако его решение в отношении руководства Российской Федерации, по мнению Байдена, "оправдано", а позиция "достаточно сильна".

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новость о выдаче "ордера на арест" Путина, сопроводив свой пост в соцсети значком с туалетной бумагой.