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Байден назвал оправданным выдачу "ордера на арест" президента России Путина от МУС

0:47
Мир

Выдача Международным уголовным судом в Гааге "ордера на арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой является "оправданной". Так оценил вчерашнее решение МУС президент США Джо Байден, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Байден назвал оправданным выдачу "ордера на арест" президента России Путина от МУС

При этом американский лидер заявил, что Вашингтон и сам не признаёт Международный уголовный суд. Однако его решение в отношении руководства Российской Федерации, по мнению Байдена, "оправдано", а позиция "достаточно сильна".

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новость о выдаче "ордера на арест" Путина, сопроводив свой пост в соцсети значком с туалетной бумагой.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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