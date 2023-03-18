Глава японской языковой школы Nippon Academy Масуми Симидзу обвинил украинских студентов в грабеже и назвал "беженцами-аристократами" за отказ оплачивать курсы.
Несколько учащихся с Украины возражали против платы за обучение, так как, по их словам, им пообещали некий бесплатный период, за который после потребовали денег.
"В ответ на февральской пресс-конференции Симидзу назвал студентов "аристократами-беженцами" и "грабителями", — пишет местное издание Mainichi.
После происшедшего, сообщают авторы материала, несколько украинцев заявили о полученной эмоциональной травме и потребовали чиновников префектуры провести расследование.
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