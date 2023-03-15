20 Minuten: власти Швейцарии принуждают беженцев с Украины продавать свои автомобили

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Многим украинским беженцам в Швейцарии придётся избавиться от своих автомобилей, если они хотят рассчитывать на социальное пособие из бюджета, сообщают местные СМИ.

Согласно новым правилам выплаты материальной помощи мигрантам, беженцы не могут владеть машиной, чья стоимость превышает размер пособия.

Швейцарское издание 20 Minuten привело в пример закон кантона Люцерн, где украинцы в течение месяца должны будут избавиться от автомобиля, если он стоит дороже четырёх тысяч франков (около 330 тысяч рублей). Вырученные деньги от продажи транспортного средства будут считаться доходом.

"В зависимости от того, сколько принесёт продажа автомобиля, социальная помощь приостанавливается на определённый период времени", — пишут авторы материала.