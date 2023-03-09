MDR: восточные немцы оскорбляют и нападают на украинских беженцев, портят им машины

Украинские мигранты пожаловались, что всё чаще сталкиваются с оскорблениями и нападениями со стороны жителей Восточной Германии.

Беженка с Украины рассказала немецким СМИ, что на парковке торгового центра пожилому немцу не понравился её "дорогой автомобиль", мужчина накричал на украинку и потребовал "отправить деньги на родину и уезжать".

"Я чувствую, что многие немцы злы на нас", — пояснила женщина изданию MDR.

Другие опрошенные авторами материала украинцы признались, что уже не раз сталкивались с оскорблениями в публичных местах, а машинам с украинскими номерами часто прокалывают покрышки или царапают краску.