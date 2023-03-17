Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение международного суда в Гааге об аресте Владимира Путина и уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Захарова объяснила, что решения Международного уголовного суда для России неактуальны с правовой точки зрения.
"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — пояснила представитель Министерства иностранных дел.
Ранее сообщалось, что Гаагский суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Международный суд считает, что президент РФ несёт индивидуальную уголовную ответственность за военное преступление — незаконную депортацию населения (детей) из Украины в Россию.
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