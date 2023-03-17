Мария Захарова о решении суда в Гааге об аресте Путина: "рецепты" на арест юридически ничтожны

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение международного суда в Гааге об аресте Владимира Путина и уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Захарова объяснила, что решения Международного уголовного суда для России неактуальны с правовой точки зрения.

"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — пояснила представитель Министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Гаагский суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Международный суд считает, что президент РФ несёт индивидуальную уголовную ответственность за военное преступление — незаконную депортацию населения (детей) из Украины в Россию.