Кандидата на пост лидера правящей национальной партии Шотландии политика Хамза Юсуфа обвинили в оскорблении беженок из Украины.
Во время встречи с избирателями в Эдинбурге Юсуфу предложили сфотографироваться с украинскими беженцами. Политик согласился, после чего к нему подошло несколько украинок. После совместного фото чиновник спросил у девушек: "Где все мужчины?".
Оппозиция сочла данный вопрос бестактным и неуместным. Однако Юсуф поспешил оправдаться, отметив, что задал его только потому, что украинские мужчины стояли рядом, но предпочли не входить в кадр.
Как отмечает Daily Mail, в победе Юсуфа уверено большинство шотландцев. На данный момент политик занимает пост министра здравоохранения региона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.