Daily Mail: шотландского националиста Юсуфа обвинили в оскорблении украинских беженок

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Кандидата на пост лидера правящей национальной партии Шотландии политика Хамза Юсуфа обвинили в оскорблении беженок из Украины.

Во время встречи с избирателями в Эдинбурге Юсуфу предложили сфотографироваться с украинскими беженцами. Политик согласился, после чего к нему подошло несколько украинок. После совместного фото чиновник спросил у девушек: "Где все мужчины?".

Оппозиция сочла данный вопрос бестактным и неуместным. Однако Юсуф поспешил оправдаться, отметив, что задал его только потому, что украинские мужчины стояли рядом, но предпочли не входить в кадр.

Как отмечает Daily Mail, в победе Юсуфа уверено большинство шотландцев. На данный момент политик занимает пост министра здравоохранения региона.