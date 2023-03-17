"Страна.ua": украинцы устроили бунт в палаточном городке в Берлине

Украинские беженцы в Берлине устроили "бунт" из-за решения немецких властей закрыть палаточный лагерь на карантин. Согласно информации, причиной такого шага стал выявленный случай ветрянка.

Как пожаловались сами украинцы, якобы ребёнок, заболевший вирусом, неделю жил на территории палаточного лагеря и "никто не обращал внимания". А когда немецкие власти узнали о ветрянке, то ввели карантин на "целую неделю".

"У многих есть дети, которые не едят еду, которую тут дают. Родителям нужно покупать, тогда появляется вопрос, где брать еду для детей?", — цитирует "Страна.ua" возмущение одной из беженок.

Украинцы даже устроили флешмоб и публикуют свои жалобы в Сети под хештегом "БунтУкраинскихБеженцевБерлин".