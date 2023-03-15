NDP: в Польше зафиксирован скачок преступности из-за украинских беженцев

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Согласно криминальной статистике, большую часть преступлений в Польше совершают беженцы, которые приехали с Украины. Об этом заявил польский аналитик Яцек Тохман. В главном управлении национальной полиции выяснили, что в 2022 году иностранцы совершили на территории Польше почти 15 тысяч преступлений. Из них 12 437 были выходцами из Украины.

Большая часть беженцев переехала в Польшу из-за хорошей и лёгкой жизни, которую им обеспечило польское правительство: льготы, жильё и бесплатный общественный транспорт, указал аналитик.

"Конечно, некоторые из них действительно пытаются работать. Но, к сожалению, для большинства беженцев такие действия не являются приоритетом. Поэтому есть и тёмная сторона этого явления, которая ведёт к росту преступности", — отметил Тохман в материале для NDP.

В список самых распространённых преступлений, совершаемых украинцами, входят вождение в пьяном виде, многочисленные кражи, убийства, а также продажа наркотиков, указал журналист.

"Преступлений становится так много, что власти вынуждены их скрывать", — заявил Тохман.