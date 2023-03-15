Согласно криминальной статистике, большую часть преступлений в Польше совершают беженцы, которые приехали с Украины. Об этом заявил польский аналитик Яцек Тохман. В главном управлении национальной полиции выяснили, что в 2022 году иностранцы совершили на территории Польше почти 15 тысяч преступлений. Из них 12 437 были выходцами из Украины.
Большая часть беженцев переехала в Польшу из-за хорошей и лёгкой жизни, которую им обеспечило польское правительство: льготы, жильё и бесплатный общественный транспорт, указал аналитик.
"Конечно, некоторые из них действительно пытаются работать. Но, к сожалению, для большинства беженцев такие действия не являются приоритетом. Поэтому есть и тёмная сторона этого явления, которая ведёт к росту преступности", — отметил Тохман в материале для NDP.
В список самых распространённых преступлений, совершаемых украинцами, входят вождение в пьяном виде, многочисленные кражи, убийства, а также продажа наркотиков, указал журналист.
"Преступлений становится так много, что власти вынуждены их скрывать", — заявил Тохман.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярнейший российский маркетплейс Wildberries может столкнуться с масштабной забастовкой на своих пунктах выдачи. Она связана с новыми финансовыми условиями.