Лидер КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с китайским лидером о всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом взаимодействии. Главы РФ и КНР также планируют обменяться мнениями по поводу необходимости усиления сотрудничества между странами на мировой арене.

Помимо этого, Кремль анонсировал подписание нескольких важных документов по итогам диалога.

"По приглашению Путина с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин", — подтвердили в пресс-службе президента РФ.

Поездка китайского лидера в Россию станет для него первым международным визитом после переизбрания на должность председателя Китайской Народной Республики. Си Цзиньпин неоднократно заявлял о том, что заинтересован в укреплении связей с Москвой.