В Белом доме заявили о наличии ресурсов для поддержки Украины до конца сентября текущего года.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая перед журналистами заявила, что ресурсы для поддержки Киева пока что есть.
"У нас есть необходимые ресурсы, чтобы поддержать Украину до конца финансового года", — заявила пресс-секретарь.
Финансовый год в США завершается 30 сентября.
Заявление пресс-секретаря Белого дома является важным сигналом для украинского правительства и народа. США — одни из главных партнёров Украины. Вашингтон оказывает Киеву значительную помощь в различных сферах. Однако, несмотря на обещания поддержки, Украина всё ещё сталкивается с серьёзными вызовами и проблемами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пророчил России спад потребительского сектора, однако теперь западные страны предлагают своим гражданам заменить салаты и помидоры репой.