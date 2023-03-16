В Белом доме заявили о наличии ресурсов для поддержки Украины до конца сентября

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В Белом доме заявили о наличии ресурсов для поддержки Украины до конца сентября текущего года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая перед журналистами заявила, что ресурсы для поддержки Киева пока что есть.

"У нас есть необходимые ресурсы, чтобы поддержать Украину до конца финансового года", — заявила пресс-секретарь.

Финансовый год в США завершается 30 сентября.

Заявление пресс-секретаря Белого дома является важным сигналом для украинского правительства и народа. США — одни из главных партнёров Украины. Вашингтон оказывает Киеву значительную помощь в различных сферах. Однако, несмотря на обещания поддержки, Украина всё ещё сталкивается с серьёзными вызовами и проблемами.