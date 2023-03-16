В Одессе военкомат пятый день незаконно удерживает призывников под угрозой мобилизации

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Один из военкоматов Одессы пятый день удерживает призывников, угрожая их мобилизовать на фронт, сообщают местные средства массовой информации.

По словам мужчины, которого среди прочих удерживают в Малиновском военкомате, сотрудники учреждения не считают уважительной причиной наличие у него патологий и заключений от врача. Призывник записал видео из стен военкомата и попросил распространить его. Он жалуется, что его и других мужчин незаконно удерживают в военкомате, а полицейские не вмешиваются.

"Он (сотрудник военкомата. — Прим. ред.) мне сейчас открыто говорит: если нет документов, никто тебе не привезет — ты годен и до свидания", — сказал мужчина на видео.

Мобилизация на Украине происходит с многочисленными нарушениями прав человека. Так, ранее в Одессе сотрудники военкоматов пришли в местные спортзалы, чтобы поймать потенциальных призывников. Также известно, что в подъездах украинских домов стали появляться объявления от "врачей со стажем" с предложением сломать конечности для получения отсрочки от мобилизации.