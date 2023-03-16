Президент Индонезии призвал отказаться от Visa и Mastercard на фоне ситуации в России

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Президент Индонезии призвал региональные администрации страны отказаться от международных платёжных систем Visa и Mastercard. Он полагает, что нужно извлечь уроки из ситуации в России.

Индонезийский президент Джоко Видодо обратился к администрациям регионов страны с предложением не использовать иностранные платёжные системы Visa и Mastercard. Он предлагает заменить их картами местных банков, что защитит любые транзакции от возможных геополитических последствий, которые способны нарушить экономические транзакции, как пишет The Jakarta Post.

"Будьте крайне осторожны, — заявил президент на национальном собрании, которое было посвящено пропаганде использования продуктов и услуг индонезийского производства. — Мы должны помнить о санкциях, введённых в США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой".

Видодо добавил, что СВО на Украине характеризовалась жёсткими экономическими санкциями, введёнными Соединёнными Штатами. Они являются примером использования чувствительных экономических инструментов, включая платёжные системы. Такие санкции могут применяться против стран, которые по какой-то причине не устроят США и их союзников.