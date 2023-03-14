На Кубе начала работать платёжная система "Мир" — пока только в банкоматах

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сразу несколько банков на Кубе начали приём карт российской платёжной системы "Мир". При этом пока в заведениях общественного питания и магазинах ими расплачиваться нельзя.

Как и обещали в прошлом году руководители российской платёжной системы "Мир", она начала свою работу на Кубе. Сообщается, что теперь карты принимают сразу несколько банков. Однако пока с них можно только снимать наличные кубинскими песо, которыми уже потом рассчитываться за услуги и товары. В супермаркетах, кафе или ресторанах этой карточкой пока расплачиваться нельзя, как пишет ТАСС.

В настоящий момент приблизительный курс обмена рублей на местные песо составляет 1 к 1,5, но банкоматы также берут и комиссии за операции. В ближайшее время коммерческое оборудование, позволяющее расплачиваться карточками в магазинах, отелях и ресторанах Кубы, будет настроено, и российским туристам станет более удобно. Впрочем, еще более радостная новость это для десятков тысяч кубинцев, которые легально и нелегально работают в России — теперь они смогут гораздо более комфортно переводить деньги родне домой.

Напомним, что новость о внедрении российской платёжной системы "Мир" в начале мая прошлого года огласил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда. Он подчеркнул, что власти вместе с российскими коллегами пытаются облегчить жизнь туристов и внедрить карты "Мир", поскольку расплачиваться за границей картами платёжных систем Visa и Mastercard россияне уже не могли (а на Кубе их и не принимали изначально). В прошлом году на Остров свободы съездили около 54 тысяч россиян, годом ранее — свыше 146 тысяч.

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