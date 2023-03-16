Додон: власти Молдавии не назвали истинную цель визита в Кишинёв Дерека Хогана

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Молдавские власти не назвали истинную цель визита в Кишинёв госсекретаря Госдепа США по делам Европы и Евразии Дерека Хогана, заявил бывший глава Молдавии Игорь Додон. Об этом пишет портал EADaily.

По словам политика, молдавская повестка бывшего посла в этой стране более серьёзна, чем "укрепление двустороннего стратегического партнерства".

По мнению Додона, Хоган приехал, чтобы убедить Майю Санду сделать то, что связано с Приднестровьем. Американцы хотят украинизации Молдавии, считает Додон.