Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления главы СНБО Украины Алексея Данилова о "планах" России по захвату Молдавии и его же "прогноз" о развале РФ на несколько частей.
"Поясняю для таких экспертов: вам до планов России ещё учиться и учиться. Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он заметил, что попытки Запада развалить Россию тянутся ещё с 90-х годов, но границы страны меняются только тогда, когда она сама этого захочет.
Напомним, ранее Данилов заявил, что Россия скоро перестанет существовать в нынешних границах, а также "раскрыл" план госпереворота, который якобы готовит Москва в Молдавии при помощи чеченских силовиков.
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