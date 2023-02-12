Кадыров прокомментировал заявление главы СНБО Украины о развале РФ: пойдём и на Америку

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления главы СНБО Украины Алексея Данилова о "планах" России по захвату Молдавии и его же "прогноз" о развале РФ на несколько частей.

"Поясняю для таких экспертов: вам до планов России ещё учиться и учиться. Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он заметил, что попытки Запада развалить Россию тянутся ещё с 90-х годов, но границы страны меняются только тогда, когда она сама этого захочет.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Россия скоро перестанет существовать в нынешних границах, а также "раскрыл" план госпереворота, который якобы готовит Москва в Молдавии при помощи чеченских силовиков.