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Не залечь на дно в Бангкоке — Таиланд будет выдавать России беглецов от правосудия

1:20
Мир

Королевство Таиланд утвердило соглашение о взаимной экстрадиции с Россией. Оно принимается на фоне массового оттока россиян в эту популярную среди туристов страну.

Не залечь на дно в Бангкоке — Таиланд будет выдавать России беглецов от правосудия

Правительство Таиланда утвердило соглашение об экстрадиции с Россией, причём оно не требует одобрения парламента, так как не затрагивает серьёзные экономические вопросы, торговлю, общество, территории и инвестиции королевства. Об этом пишет РБК со ссылкой на тайское издание The Nation Thailand.  

Издание отмечает актуальность этого соглашения именно сейчас, когда Таиланд стал точкой притяжения огромного количества россиян. Десятки тысяч граждан России стараются избежать призыва в армию и экономических последствий от санкций в период СВО. Их массовый переезд в Таиланд начался в феврале прошлого года и продолжается до сих пор.

Президент Владимир Путин в начале февраля 2023 одобрил предложенный правительством договор о взаимной выдаче беглецов от правосудия между Россией и Таиландом. Самой Россией уже подписаны 65 международных соглашений об экстрадиции с такими странами как Китай, Вьетнам, Монголия, Иран, Ирак, Индия и Япония.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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