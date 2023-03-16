Авторы издания Independent заявили, что силы РФ прибыли на место падения беспилотника США MQ-9.
Ссылаясь на официальные источники, журналисты сообщают, что представители России пытаются поднять со дна американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper. Удалось ли это сделать, авторы Independent не уточняют.
Во вторник, 14 марта, появилась информация, что российский истребитель якобы сбил американский БПЛА. По официальной информации Минобороны РФ, в районе Крымского полуострова беспилотник США совершил манёвр, а после перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и далее упал в воду.
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