"МК": Леонков не верит, что Су-27 сбил американский БПЛА MQ-9 над Чёрным морем

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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков не верит, что Су-27 сбил американский БПЛА MQ-9 над Чёрным морем.

Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Б. Хекер заявил, что два российских самолета Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный" перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США над Чёрным морем.

Леонков считает маловероятным то, что российский самолёт мог задеть винт американского БПЛА. В беседе с "МК" он отметил, что БПЛА MQ-9 рассчитан на скорость полёта до 300 км/ч, когда как Су-27 набирает скорость под тысячу километров.

"У американского разведчика MQ-9 Reaper и российского самолёта Су-27 очень различные скорости. Как при этой разнице скоростей наш самолёт мог так задеть винт дрона, что тот упал, а наш Су-27 остался целехонек?" — задаётся вопросом эксперт.

Леонков отметил, что у российских самолётов есть другие возможности сбивать дроны. Так, например, на борту Су-27 имеются системы радиоэлектронной борьбы и авиационное оружие.

"Оружие в данном случае не применялось. Скорее всего, дрон просто свалился вниз от набегающего потока. Пусть сначала докажут почему он у них упал", — сказал Леонков.