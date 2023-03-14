Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть, нёс ли упавший в Чёрное море беспилотник (БПЛА) MQ-9 ВВС США оружие.
Райдер заявил, что не собирается обсуждать характеристики данного воздушного судна. В ходе брифинга он добавил, что Пентагон и глава ведомства Ллойд Остин не выходили на связь с российскими коллегами.
Райдер отметил, что Россия не предпринимала попыток достать из воды упавший БПЛА. Он также не ответил на вопрос, собирается ли это делать американская сторона.
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