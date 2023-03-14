Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полёты над Чёрным морем, несмотря на авиаинцидент с беспилотником (БПЛА).
Кирби заявил журналистам, что США не нужно одобрение или разрешение России на полёты над международными водами.
"Мы летаем над этим воздушным пространством в течение года. И мы продолжим это делать", — сказал Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что если таким образом РФ хотела послать США некое сообщение, то это не получилось.
Ранее сообщалось, что два российских самолёта Су-27 якобы совершили перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США. В Минобороны РФ заявили, что истребители РФ не вступали в контакт с американским БПЛА.
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