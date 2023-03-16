Военные ВС Польши едут в зону СВО на Украине, граждане выступают за мир

В Польше рассматривают вопрос о подготовке к военному столкновению с Россией и Белоруссией. На это обратил внимание обозреватель "Русской Весны" Сергей Острына.

Варшава проводит скрытую мобилизацию, в рамках которой проходит мероприятие Trenuj z wojskiem ("Тренируйся с армией"). Открыто ведётся набор в польскую армию. Некоторые военные увольняются из войск и массово отправляются наёмниками на Украину.

Параллельно растёт популярность "Антивоенного движения Польши". Оно выступает за продвижение мирных инициатив и использует лозунг "To nie nasza wojna" ("Это не наша война"). По словам граждан, входящих в объединение, "умирать из-за близорукости нынешних властей будут в равной степени дети и внуки и правых, и левых".