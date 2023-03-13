Эдуард Басурин заявил, что Польша готовится к прямому боестолкновению с Россией

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Польша занялась активной модернизацией своей армии. Варшава планирует потратить на оборону четыре процента ВВП и закупает новейшее вооружение, чтобы подготовиться к прямому боестолкновению с Москвой. Об этом заявил экс-представитель военного командования ДНР полковник Эдуард Басурин.

"Польша воюет с русской армией на Украине практически с начала СВО руками своих наёмников, а теперь, судя по всему, готовится к прямому боестолкновению", — указал он в своём Telegram-канале.

Варшава вновь столкнулась с Москвой именно на Украине, как было во времена Речи Посполитой, когда польский король Болеслав Храбрый воевал с русским князем Ярославом Мудрым за Киев, напомнил Басурин.

Однако Польша не учится на исторических ошибках и снова пытается захватить соседние страны. Более того, США поддерживают амбиции Варшавы и подталкивают её к прямому участию в украинском конфликте, подчеркнул полковник.

"Что будет потом с Польшей, их мало интересует. А полякам не привыкать быть "разменной монетой", история их ничему не учит", — заключил он.