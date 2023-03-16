В Пентагоне анонсировали тяжёлые бои на Украине этой весной и летом

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В Пентагоне анонсировали тяжёлые бои на Украине этой весной и летом. По словам бригадного генерала Пэта Райдера, союзникам Незалежной стоит подготовиться к наращиванию военной помощи Киеву.

Как подчеркнул Райдер, в украинском конфликте есть "ощутимый прогресс", но впереди "тяжёлое время".

"Я считаю, что также важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит ещё тяжёлая борьба, особенно когда мы входим в весну и лето", — заявил Райдер во время брифинга.

Бригадный генерал уточнил, что всё внимание мировой общественности "сконцентрировано" на военной помощи Украине и союзникам Незалежной необходимо обратить особое внимание на поставки снарядов киевскому режиму.