В Пентагоне анонсировали тяжёлые бои на Украине этой весной и летом. По словам бригадного генерала Пэта Райдера, союзникам Незалежной стоит подготовиться к наращиванию военной помощи Киеву.
Как подчеркнул Райдер, в украинском конфликте есть "ощутимый прогресс", но впереди "тяжёлое время".
"Я считаю, что также важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит ещё тяжёлая борьба, особенно когда мы входим в весну и лето", — заявил Райдер во время брифинга.
Бригадный генерал уточнил, что всё внимание мировой общественности "сконцентрировано" на военной помощи Украине и союзникам Незалежной необходимо обратить особое внимание на поставки снарядов киевскому режиму.
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