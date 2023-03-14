Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о деталях взрыва, прогремевшего в Мелитополе.
"По предварительным данным, сила взрыва, уничтожившего автомобиль в районе рынка на ул. Кирова, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Рогов уточнил, что количество людей, пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе, возросло до двух человек. Пострадали мужчина и женщина, которые уже находятся в больнице. Они госпитализированы.
Чиновник добавил, что сейчас расследованием произошедшего занимаются спецслужбы. Прочие сведения, в частности, касательно пострадавших и нанесённого ущерба, пока уточняются.
Ранее стало известно, что вечером 14 марта, в Мелитополе примерно в 18:40 мск в автомобиле, стоявшем во дворе жилого дома, раздался мощный взрыв.
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