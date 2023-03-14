Рогов сообщил о теракте в центре Мелитополя: в машине сработало взрывное устройство

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в центре Мелитополя в районе рынка взорвался автомобиль, в результате чего пострадали два человека.

"Причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на ул. Кирова… По уточнённым данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, причиной случившегося стала активация взрывного устройства. Он отметил, что происшествие можно квалифицировать, как террористический акт, организованный киевским режимом. Рогов добавил, что что цель подобных атак Киева — дестабилизировать ситуацию в Запорожской области и лишить мирных жителей спокойствия.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал Мелитополь и Приднестровье основными целями весенней атаки Вооружённых сил Украины.

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