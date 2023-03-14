Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в центре Мелитополя в районе рынка взорвался автомобиль, в результате чего пострадали два человека.
"Причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на ул. Кирова… По уточнённым данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, причиной случившегося стала активация взрывного устройства. Он отметил, что происшествие можно квалифицировать, как террористический акт, организованный киевским режимом. Рогов добавил, что что цель подобных атак Киева — дестабилизировать ситуацию в Запорожской области и лишить мирных жителей спокойствия.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал Мелитополь и Приднестровье основными целями весенней атаки Вооружённых сил Украины.
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