Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гагин: завод АЗОМ в Артёмовске может стать для ВСУ новой "Азовсталью"
Штурмовики ЧВК "Вагнер" показали, как выглядит АЗОМ изнутри
Минфин США: потолок цен на нефть из России может выйти Западу боком
Песков: вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается
Нидерланды пообещали передать Украине тральщики и радары для обнаружения БПЛА
Рогов: в результате взрыва, прогремевшего в Мелитополе, пострадали два человека
В Уфе вместо упавшего с недостроенной мечети "Ар-Рахим" купола отольют новый
Политолог Олейник: в драме с Киево-Печёрской лаврой может быть замешан Байден
Глава Минздрава РК Охлопков перечислил болезни, с которыми чаще остальных сталкиваются люди, рожденные в 80-е

Рогов сообщил о теракте в центре Мелитополя: в машине сработало взрывное устройство

0:34
Происшествия

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в центре Мелитополя в районе рынка взорвался автомобиль, в результате чего пострадали два человека.

Рогов сообщил о теракте в центре Мелитополя: в машине сработало взрывное устройство

"Причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на ул. Кирова… По уточнённым данным, пострадали два человека: мужчина и женщина. Они госпитализированы", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, причиной случившегося стала активация взрывного устройства. Он отметил, что происшествие можно квалифицировать, как террористический акт, организованный киевским режимом. Рогов добавил, что что цель подобных атак Киева — дестабилизировать ситуацию в Запорожской области и лишить мирных жителей спокойствия.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал Мелитополь и Приднестровье основными целями весенней атаки Вооружённых сил Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Белграде потребовали побыстрее ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.

Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России
РВ: появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ
Украинские боевики захватили российского военного в плен
Польша готовится к прямому столкновению с Россией — Басурин
Симоньян заподозрили в том, что она католичка из-за перекрестия слева направо
Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Последние материалы
Политолог Олейник: в драме с Киево-Печёрской лаврой может быть замешан Байден
Рогов сообщил о теракте в центре Мелитополя: в машине сработало взрывное устройство
Глава Минздрава РК Охлопков перечислил болезни, с которыми чаще остальных сталкиваются люди, рожденные в 80-е
Транспорт будущего: на нефти свет клином не сошелся
Депутат Госдумы: вторая волна мобилизации станет неизбежной, если в конфликт вступит НАТО
Небензя заявил об отказе Германии, Дании и Швеции помогать в расследовании ЧП на "Северных потоках"
Главнокомандующий ВСУ Залужный: удержание Артёмовска — главная операция в обороне всего фронта
В Конгрессе США рассказали о трудностях передачи Украине истребителей западного образца
Путин заявил о падении ВВП Украины на 40%
Что делать, когда ваш щенок скулит в своей клетке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников