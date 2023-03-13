Богомаз рассказал об обстреле двух сёл в Брянской области со стороны ВСУ

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13 марта вновь был зафиксирован обстрел приграничных территорий Брянской области со стороны Украины. На этот раз пострадали село Некислица и деревня Грудская в Севском районе. Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз.

Глава области уточнил, что пострадавших в результате нет, однако есть частичные разрушения жилых домов.

"Атаке ВСУ подверглись деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте", — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Ранее Богомаз проинформировал о факте минометного обстрела со стороны ВСУ в деревне Раковке в Климовском районе Брянской области, в результате которого был также повреждён жилой дом, но, к частью, не было пострадавших.