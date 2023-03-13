13 марта вновь был зафиксирован обстрел приграничных территорий Брянской области со стороны Украины. На этот раз пострадали село Некислица и деревня Грудская в Севском районе. Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз.
Глава области уточнил, что пострадавших в результате нет, однако есть частичные разрушения жилых домов.
"Атаке ВСУ подверглись деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте", — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
Ранее Богомаз проинформировал о факте минометного обстрела со стороны ВСУ в деревне Раковке в Климовском районе Брянской области, в результате которого был также повреждён жилой дом, но, к частью, не было пострадавших.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США намерены регулировать климат на планете.