Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский позволяет, чтобы Запад использовал украинцев

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Запад пользуется украинцами в своих целях и рассказывает им сказки о будущих поставках оружия. А всё это происходит потому, что лидер Украины Владимир Зеленский дал Западу на это "добро". Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соскин подчеркнул, что украинцев только "дурят и кормят завтраками", а Зеленскому всё равно.

"Оружие, которое надо для наступления, отсутствует — только кормят завтраками. Дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе. Ну, Зеленский дает, чтобы использовали, а кто еще?", — сказал Соскин на своём Youtube-канале.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский ведёт себя как диктатор, уничтожая украинцев. И именно нынешний киевский режим повинен в возвращении "фашистских времён" на Украину.