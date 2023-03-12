Экс-советник Кучмы Соскин предупредил о грядущей катастрофе из-за протестов в ЕС против поддержки Киева

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Выступления европейцев против продолжения поддержки Украины могут закончиться настоящим крахом киевского режима. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Политик напомнил, что угроза для Киева совсем близко.

"Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева", — сказал Соскин на своём YouTube канале.

Эксперт подчеркнул, что протесты против помощи Украине только усиливаются, и это может обернуться очень сложной ситуацией для киевских властей.

А за примерами далеко ходить не надо, отметил Соскин, напомнив, что на днях один из местных политиков сорвал украинский флаг в мэрии Болгарии.

Также 11 марта в Праге митингующие потребовали снять флаг Украины со здания Национального музея на Вацлавской площади после того, как закончилась антиправительственная акция протеста.