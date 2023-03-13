США заявили о способе экономически уязвить РФ. Вашингтон сообщил о намерении отказаться от импорта российского урана.
Обозреватель газеты "Взгляд" Ольга Самофалова отмечает, что это может иметь последствия для всего мира. Новые санкции ударят по американскому рынку, а также вызовут рост цен на топливо.
Сенатор Джон Баррассо отметил, что Америка располагает ресурсами для собственного производства урана, которые имеются в Вайоминге. По его мнению, следует удалить с рынка США "всю российскую энергетику".
Баррассо считает, что предложенный проект закона укрепит национальную безопасность Соединённых Штатов Америки и лишит РФ доходов, которые могут быть направлены на спецоперацию на Украине.
Однако отказ от российского урана может привести к большому шоку на американских рынках.
"Доля российского поставщика достаточно существенна. Американцы оценивают её в 10-12 процентов. А с учётом участия России во всех международных цепочках, её доля по факту может оказаться ещё выше", — сообщил эксперт по энергетике Сергей Кондратьев.
Он полагает, что американцы не смогут заставить Европу отказаться от российских энергоресурсов. Этого не допустят как минимум шесть стран Европейского союза. Решение о санкциях не может быть принято единогласно.
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