За полгода РФ экспортировала в США максимальный объём палладия и урана

В октябре Россия экспортировала в США товаров на сумму более $732,4 миллиона, что стало максимальным денежным выражением за последние пять месяцев.

Так, по данным аналитиков, Россия экспортировала:

обогащённый уран,

необработанный палладий,

родий,

платину,

минеральные удобрения.

"Российский экспорт в США фактически свёлся к ядерному топливу, удобрениям и металлам платиновой группы, — передаёт РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США. — Импорт обогащённого урана (фторида урана) из России в США в октябре составил $184,7 млн — это максимум с ноября 2016 года. Импорт российского необработанного палладия в США в октябре составил почти $189 млн.

Так, на поставках родия российская сторона заработала около $29,6 миллиона, сумма сделок по экспорту платины составила $34,7 миллиона. Что же касается минеральных удобрений, то октябрь "закрыли" на сумме $183 миллиона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.