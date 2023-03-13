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РИА Новости: в Соединённых Штатах Америки решили пересмотреть расходы на помощь ВС Украины

1:49
Мир

Американские политики призывают к тщательному аудиту расходов на Украину. Они опасаются нецелевого использования средств. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

РИА Новости: в Соединённых Штатах Америки решили пересмотреть расходы на помощь ВС Украины

Появились свидетельства того, что Украина торгует американским оружием. Такое заявление сделал бывший наёмник Джон Макинтайр. По словам американца, командование ВСУ ворует страховые выплаты. Кроме того, на Украине много магазинов с военной экипировкой, где реализуются товары, полученные на чёрном рынке.

О проблеме коррупции на Украине заговорили республиканцы, которые требовали снизить объём расходов на ВСУ. Марджори Тэйлор Грин заявила, что конфликт только заставляет американцев платить за него, но не даёт ничего для США. Она назвала киевский режим одним из самых коррумпированных в мире. Конгрессвумен планирует внести в парламент закон об аудите средств, выделяемых на поддержку ВСУ.

Между тем на Украине время от времени происходят коррупционные скандалы. Недавно выяснилось, что продукты для армии Украины закупают по цене в два-три раза больше, чем даже в розничных магазинах в Киеве.

Январский опрос CBS News и YouGov показал, что более половины сторонников партии республиканцев хотели бы, чтобы их кандидаты в конгрессе выступили против поддержки ВСУ.

"Однако, даже если конгресс перестанет одобрять новые расходы на Украину, снабжение Киева не прекратится. У Байдена в любом случае останется возможность отправлять ВСУ имеющиеся на складах американские вооружения в рамках президентских полномочий", — заключил Нармания.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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