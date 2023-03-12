Handelsblatt: США могут скоро свернуть свою помощь Украине, судьба Киева решена

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Республиканцы в конгрессе США планируют победить демократов, обратив внимание на тут чрезмерную поддержку, которую они оказывают Украине. А это уже первый признак того, что не за горами тот момент, когда Запад вообще прекратит помогать Киеву. Об этом предупредил спикер по внешнеполитическим вопросам фракции "Союза 90/Зеленые" в Бундестаге Юрген Триттин.

"Республиканская партия намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании. И вряд ли демократы не услышат в свой адрес обвинения в том, что они бездумно тратят деньги на далекую Украину, в то время как их остро не хватает в США", — написал Триттин в статье для издания Handelsblatt.

Автор уверен, что Запад во главе с США скоро совсем перестанет поддерживать Украину. А это, в свою очередь, обернётся гибелью киевского режима, который не в состоянии чем-либо ответить России без западного оружия, техники и наёмников.

Триттин добавил, что судьба Украины предопределена, она сама ничего не решает, а все рассуждения об этом — не более чем разговоры.