Республиканцы в конгрессе США планируют победить демократов, обратив внимание на тут чрезмерную поддержку, которую они оказывают Украине. А это уже первый признак того, что не за горами тот момент, когда Запад вообще прекратит помогать Киеву. Об этом предупредил спикер по внешнеполитическим вопросам фракции "Союза 90/Зеленые" в Бундестаге Юрген Триттин.
"Республиканская партия намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании. И вряд ли демократы не услышат в свой адрес обвинения в том, что они бездумно тратят деньги на далекую Украину, в то время как их остро не хватает в США", — написал Триттин в статье для издания Handelsblatt.
Автор уверен, что Запад во главе с США скоро совсем перестанет поддерживать Украину. А это, в свою очередь, обернётся гибелью киевского режима, который не в состоянии чем-либо ответить России без западного оружия, техники и наёмников.
Триттин добавил, что судьба Украины предопределена, она сама ничего не решает, а все рассуждения об этом — не более чем разговоры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
За сутки стоимость голубого топлива прибавила в стоимость практически шесть процентов.