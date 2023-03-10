Figaro: в Донбассе ликвидирован французский наёмник Андреас Галлоцци, воевавший на стороне ВСУ

На стороне Вооружённых сил Украины воюет большое количество иностранных военнослужащих. В зоне спецоперации уничтожен французский наёмник Андреас Галлоцци. Его тело в ближайшее время будет доставлено на родину. Об этом сообщает газета Figaro.

Боец входил в состав Интернационального легиона Украины. Был убит в Донбассе. Отмечается, что 22-летний Галлоцци погиб 16 февраля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что более восьми тысяч наёмников более чем из 60 государств приехали на Украину для поддержки войск киевского режима. Это увеличило вовлечённость стран Запада в происходящее.