The Times: в зоне СВО на Украине пропал британский наёмник Роберт Грейди, воевавший на стороне ВСУ

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В зоне спецоперации пропал 61-летний англичанин Роберт Грейди, воевавший на стороне ВСУ. Уже несколько недель он не выходит на связь с родными и знакомыми. По словам журналистов, мужчина может быть убит или ранен. Об этом пишет The Times.

Грейди родился в Эдинбурге. В 1970-х годах служил в британской армии. Он был в составе элитной воздушно-десантной пехоты "Парас". Уволился из армии в 1980-х годах.

После этого британец стал активно поддерживать группировку Capital City Service (CCS), состоящую из болельщиков футбольного клуба "Хайбернианс" ("Хибс"). Его участники устраивали послематчевые беспорядки на улицах Шотландии.

В 2014 году Грейди запретили посещать футбольные матчи за участие в уличных драках.

После начала спецоперации британец подписал контракт с Иностранным легионом Украины. В Киеве он записал видеообращение, в котором говорил, что будет сражаться с войсками ВС РФ. В соцсетях наёмник признался, что "намерен убить столько русских, сколько сможет".

Через месяц Грейди вернулся на родину. По словам его родственников, он заболел коронавирусом и оставался дома, чтобы вылечиться. В середине июня мужчина снова приехал на Украину.

Сейчас знакомые и родные наёмника обратились в МИД Великобритании за подробностями.