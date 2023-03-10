ТОК FM: жители Польши выступают против конфликта на Украине и обвиняют в нём США

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

В эфире радиостанции ТОК FM специалист по соцсетям Анна Межиньская заявила, что в Сети набирают популярность лозунги "#немоявойна" и "#этоненашавойна".

Межиньская считает, что это сеет смуту в польском обществе. Однако поляки выступают против конфликта на Украине и обвиняют в нём США.

Один из пользователей заявил, что на Западе Украину поддерживают гораздо слабее, чем в Польше. Он отметил, что ему не нравится пропаганда властей о дружбе с Украиной.

"То-то видно, какая у нас свобода слова — удаляют комментарии, банят. Готовят к бойне за чужую страну", — заявил другой.

Другой читатель заявил, что польская демократия сейчас похожа на северокорейскую. Он добавил, что если человек не разделяет официальную точку зрения, то автоматически становится "идиотом Путина".

"Я тоже считаю, что конфликт начали США, украинцы в ней пушечное мясо, а Зеленский не сделал ничего, чтобы остановить это. Я тоже считаю, что правда на стороне России", — написал читатель.