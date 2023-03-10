Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов раскритиковал предположение, что землетрясение в Турции могло быть спровоцировано искусственным путём.
Шувалов назвал подобные заявления очередной теорией заговора.
"Человечество не способно так сильно влиять на геофизические процессы. Нельзя изменить траекторию циклонов и антициклонов, оказывать влияние на происходящее в земной коре", — заявил он в беседе с изданием "Московский Комсомолец".
В результате землетрясения в Турции погибли 43 556 человек, тысячи остались без жилья. Около 80 тысяч граждан попали в больницы с травмами разной степени тяжести.
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