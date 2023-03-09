Хаос из-за землетрясения поставил под угрозу открытие туристического сезона в Турции в 2023 году

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Последствия землетрясения в Турции поставили под угрозу открытие туристического сезона в стране в 2023 году.

Около 100 тысяч беженцев, которые лишились жилья из-за землетрясения, были временно заселены в отели. Турецкие отельеры сами вызвались помочь пострадавшим и взяли на себя все расходы по их размещению и питанию.

Однако скоро в стране должен открыться туристический сезон, поэтому владельцы отелей просят государство обратить внимание на попавших в беду людей.

Отели отметили, что продержат беженцев у себя до начала апреля, а после выселят их и откроют двери для туристов.

"Всюду царит бардак и дезорганизация. Мы уже погрязли в долгах. Правительство не поддерживает отрасль. Никто не понимает, как действовать дальше", — цитирует турецких отельеров издание "ТурПром".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.