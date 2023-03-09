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ЕС до сих пор не может найти большую часть российских активов — Bloomberg

1:08
Мир

Евросоюз подтвердил, что никто не знает, где находятся 86 процентов "замороженных" активов Центрального банка России. Об этом 9 марта пишет Bloomberg. По информации издания, заморозил российские активы на сумму лишь около 21 млрд евро. И это при том, что только в 2019 году объем инвестиций России в экономику ЕС оценивался в 136 млрд евро.

ЕС до сих пор не может найти большую часть российских активов — Bloomberg

Юридическая служба ЕС обратилась к правительствам с призывом найти российские активы. Однако, сделать это сложно, так как европейские банки отказываются передавать информацию о движении средств.

В Евросоюзе заявили, что с весны 2022 года планировалось заморозить порядка 300 млрд евро российских активов. Деньги планировалось передать Украине для восстановления промышленности и экономики. Однако это стало невозможным из-за того, что в международной правовой практике отсутствуют инструменты, позволяющие это сделать.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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