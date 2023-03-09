Представитель Белого дома заявил, что Patriot не защитит Украину от российских крылатых ракет

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что американская система противовоздушной обороны не защитит Украину от российских крылатых ракет.

"Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, она не так эффективна против крылатых ракет, и точно она не будет эффективна против дронов", — сказал Кирби.

По его словам, армия России как раз наиболее часто использует именно крылатые ракеты и беспилотники.

Что касается гиперзвуковых ракет, то их "очень сложно перехватить", подчеркнул представитель Белого дома.

Американские военные эксперты неоднократно признавали, что российская ракета "Кинжал" является самой опасной в мире, поскольку она обладает большой разрушительной силой и её невозможно перехватить ни одной системой ПРО из ныне существующих.

Ранее представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что минувшей ночью Россия впервые применила сразу шесть ракет "Кинжал", ни одну из которых украинская система противовоздушной обороны не сумела сбить.