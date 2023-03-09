Власти Франции и Британии спустя семь лет вражды из-за прекращения членства Лондона в Евросоюзе готовят "шоу единства". Об этом пишет Politico.
По информации издания, британский премьер Риши Сунак и лидер Франции Эммануэль Макрон встретятся на англо-французском саммите, в ходе которого попытаются проинформировать Москву о намерении Запада продолжать поддержку Украины. Отмечается, что стороны также планируют обсудить сотрудничество в оборонной сфере.
"В пятницу Великобритания и Франция постараются зарыть топор войны и послать главе РФ Владимиру Путину сигнал о западном единстве", — подчёркивается в материале.
Как пояснил источник газеты, если Лондон и Париж не смогут найти общий язык в ходе саммита, это послужит "сигналом слабости".
Ранее Макрон заявил, что рано или поздно Западу придётся договариваться с Россией, ведь без этого невозможен мир в Европе.
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