Politico: Британия и Франция "зароют топор войны", чтобы послать Путину сигнал о единстве

Власти Франции и Британии спустя семь лет вражды из-за прекращения членства Лондона в Евросоюзе готовят "шоу единства". Об этом пишет Politico.

По информации издания, британский премьер Риши Сунак и лидер Франции Эммануэль Макрон встретятся на англо-французском саммите, в ходе которого попытаются проинформировать Москву о намерении Запада продолжать поддержку Украины. Отмечается, что стороны также планируют обсудить сотрудничество в оборонной сфере.

"В пятницу Великобритания и Франция постараются зарыть топор войны и послать главе РФ Владимиру Путину сигнал о западном единстве", — подчёркивается в материале.

Как пояснил источник газеты, если Лондон и Париж не смогут найти общий язык в ходе саммита, это послужит "сигналом слабости".

Ранее Макрон заявил, что рано или поздно Западу придётся договариваться с Россией, ведь без этого невозможен мир в Европе.