WSJ: ЦРУ ещё летом предупреждало разведку ФРГ, что украинцы готовят диверсию на "Северных потоках"

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Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США передавали европейским коллегам данные о готовящихся украинскими диверсантами взрывах на "Северных потоках" ещё летом 2022 года, утверждают американские СМИ.

Федеральная разведывательная служба Германии в июле получила предупреждение, что на газопровод, возможно, готовится нападение.

По сведениям издания Wall Street Journal, американской разведке стало известно, что три подозрительных украинских гражданина пытаются взять в аренду судно, для "путешествия" по Балтийскому морю, о чём и было сообщено немецкому профильному ведомству.

Высокопоставленный чиновник в администрации США сообщил авторам материала, что соответствующие предупреждения получили разведки и прочих балтийских стран, но реакции так и не последовало.