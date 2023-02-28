Политолог Живов: в теракте на "Северных потоках" обвинят мёртвого или слабого

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Действующей администрации Белого дома известен весь круг лиц, причастный к диверсии на российских газопроводах, но Вашингтон никогда не позволит привлечь их к ответственности, заявил политолог Алексей Живов.

Он уверен, что США намеренно привлекли к теракту максимальное количество собственных союзников, чтобы сделать их соучастниками преступления.

"Обвинят в итоге кого-то мёртвого или слабого, на кого без последствий можно списать крупнейший международный теракт 21 века", — пояснил Живов в интервью изданию ФАН.

Настоящих виновных сможет найти только новый президент Соединённых Штатов, если он окажется республиканцем, отметил политолог. Таким образом избранный глава Белого дома возложит всю ответственность за диверсию на политических конкурентов, но выгородит сами США.