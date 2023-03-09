Сенатор Клишас: США и Евросоюз решили устроить госпереворот в Грузии

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Американские власти совместно с европейскими лидерами решили организовать госпереворот на грузинской территории, следует из заявления российского сенатора Андрея Клишаса.

По его словам, США и Евросоюз вмешались во внутренние дела Грузии. При этом он напомнил, что смена власти на территории того или иного государства может произойти лишь путём референдума. Клишас призвал избежать очередной "кровавой революции".

"В ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот", — охарактеризовал сенатор действия США и ЕС.

Антиправительственные митинги начались в Грузии после того, как парламентское большинство проголосовало за законопроект, согласно которому компании, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, обязаны объявить себя иноагентами. На приграничном пункте пропуска Верхний Ларс из-за протестов образовалась большая автомобильная пробка в сторону России.