В Грузии на приграничном пункте пропуска Верхний Ларс образовалась большая пробка из желающих покинуть страну на фоне протестов.
Сервис "Яндекс. Карты" подсчитал длину затора неподалёку от российской границы. Она составляет более 1 километра. Пользователи соцсетей отмечают, что грузины двинулись в сторону России из-за масштабных акций протеста, развернувшихся внутри страны.
"Большая пробка, всё стоит", — сказано в одном из постов.
Антиправительственные выступления в Грузии начались после того, как парламентское большинство проголосовало за законопроект, обязывающий любую компанию, получающую более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве иноагента. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила эту инициативу, пообещав наложить на неё вето.
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