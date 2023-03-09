В Грузии на пункте пропуска Верхний Ларс образовалась большая пробка в сторону России

В Грузии на приграничном пункте пропуска Верхний Ларс образовалась большая пробка из желающих покинуть страну на фоне протестов.

Сервис "Яндекс. Карты" подсчитал длину затора неподалёку от российской границы. Она составляет более 1 километра. Пользователи соцсетей отмечают, что грузины двинулись в сторону России из-за масштабных акций протеста, развернувшихся внутри страны.

"Большая пробка, всё стоит", — сказано в одном из постов.

Антиправительственные выступления в Грузии начались после того, как парламентское большинство проголосовало за законопроект, обязывающий любую компанию, получающую более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве иноагента. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила эту инициативу, пообещав наложить на неё вето.