Читатели Die Zeit: новая версия подрыва "Северных потоков" — третьесортная идея ЦРУ

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Вброс США о причастности некой проукраинской группировки к ЧП на "Северных потоках" является "третьесортной идеей" ЦРУ. Такое мнение выразили читатели немецкого издания Die Zeit.

По словам пользователей, Вашингтон всеми способами пытается отвлечь внимание общественности от публикаций журналиста Сеймура Херша, который обвинил Белый дом в организации теракта на газопроводе. Комментаторы считают, что западные СМИ держат людей "за дураков".

"Всё это сильно напоминает третьесортный шпионский фильм", — написал один из читателей.

Его позицию поддержали и другие пользователи. Они добавили, что украинские агенты не смогли бы самостоятельно взорвать трубы, расположенные на глубине 300 футов, а потом замести все следы. Немцы назвали статьи о причастности украинцев к ЧП на "Северных потоках" бредом.

Ранее журналисты New York Times опубликовали материал, в котором сказано, что диверсию на трубопроводах осуществила украинская группировка, не связанная с официальным Киевом.