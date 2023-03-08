Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал журналистов издания New York Times за публикацию сомнительных данных о теракте на "Северных потоках".
В беседе с РИА Новости он отметил, что организаторы диверсии пытаются отвлечь внимание общественности от своего преступления с помощью обнародования недостоверной информации.
"Это скоординированный вброс в СМИ", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
По его словам, все выводы о причастности некой проукраинской группировки к ЧП не опираются на результаты расследований. Он также напомнил, что Москву до сих пор не допускают к участию в проверках по факту ЧП на трубопроводах. Как пояснил Песков, всё это похоже на "чудовищное преступление".
Ранее журналисты NYT опубликовали материал, в котором сказано, что за взрывами на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка, которая не связана с официальным Киевом.
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