Песков: статья NYT о виновнике теракта на "Северных потоках" — скоординированный вброс

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал журналистов издания New York Times за публикацию сомнительных данных о теракте на "Северных потоках".

В беседе с РИА Новости он отметил, что организаторы диверсии пытаются отвлечь внимание общественности от своего преступления с помощью обнародования недостоверной информации.

"Это скоординированный вброс в СМИ", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По его словам, все выводы о причастности некой проукраинской группировки к ЧП не опираются на результаты расследований. Он также напомнил, что Москву до сих пор не допускают к участию в проверках по факту ЧП на трубопроводах. Как пояснил Песков, всё это похоже на "чудовищное преступление".

Ранее журналисты NYT опубликовали материал, в котором сказано, что за взрывами на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка, которая не связана с официальным Киевом.