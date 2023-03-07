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The Economist: всё больше жителей США и ЕС выступают против поддержки Украины

Мир

Всё больше жителей США и Евросоюза призывают западных политиков сократить финансовую и военную помощь Украине. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на аналитиков британской компании YouGov.

The Economist: всё больше жителей США и ЕС выступают против поддержки Украины

По информации издания, в 2022 году 67% представителей Республиканской партии США требовали поддерживать киевский режим, однако сейчас с такими призывами выступают лишь 39% республиканцев. Отмечается, что среди американских демократов данный показатель сократился на 7%. Как пояснили исследователи, аналогичные тенденции наблюдаются и в европейских государствах.

В статье подчёркивается, что жители США и ЕС не против поставок гуманитарных грузов на Украину, при этом многие из них требуют отказаться от отправки военнослужащих и оружия в зону боевых действий.

"Американцы и европейцы всё меньше воодушевляются необходимостью помогать Украине", — говорится в исследовании аналитиков.

Ранее ветеран армии США Ноктис Дрейвен заявил, что граждане европейских стран начали "просыпаться" и бороться с антироссийской пропагандой.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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